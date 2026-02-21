Tra Conerobus e Comune Trattative per 4 dipendenti
Conerobus ha trasferito quattro dipendenti a aziende controllate, suscitando tensioni con il Comune di Ancona. La decisione ha creato scompiglio tra i sindacati e i lavoratori, che temono tagli o cambiamenti nelle condizioni di lavoro. Le trattative tra le parti continuano, ma le discussioni si fanno sempre più intense. La situazione rimane aperta e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.
Dipendenti di Conerobus trasferiti ad altre aziende partecipatecontrollate: il dialogo tra Conerobus e Comune di Ancona rischia di trasformarsi in una sorta di calciomercato. Tutto per una manciata di lavoratori, 4-5 al massimo, da spostare dalla più grande azienda del trasporto pubblico locale al Comune nell’ottica del piano di risanamento e dell’applicazione del Fondo di Solidarietà. I due enti stanno trattando, ma non sembrano trovare un accordo su quali figure accogliere da una parte e lasciar andare dall’altra: è uno dei pezzi dell’accordo, molto complesso, a cui i sindacati territoriali e l’Rsu hanno voluto dare fiducia attraverso un referendum interno dall’esito schiacciante, ma che richiede tempo e pazienza per entrare a regime.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
