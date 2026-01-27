Sydney Sweeney | età fidanzato Euphoria film e il caso della lingerie su Hollywood

Sydney Sweeney, attrice e influencer, ha recentemente lanciato una linea di lingerie chiamata Syrn, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze quotidiane delle donne. La sua figura è nota per ruoli in “Euphoria” e per la presenza nel mondo dello spettacolo e della moda. Questo progetto si inserisce nel suo percorso di esplorazione e innovazione, sostenuto anche da investitori come Jeff Bezos, offrendo un punto di vista nuovo e pratico nel settore lingerie.

Icona del cinema, testimonial di moda e ora proprietaria anche di una sua linea di lingerie. Sydney Sweeney ha presentato con una serie di video sui social Syrn (da pronunciare Siren), finanziata anche da Jeff Bezos e appositamente pensata «per risolvere le frustrazioni quotidiane che le donne provano nell'indossare un reggiseno». Per pubblicizzarla, come testimoniano alcune stories su Instagram, nella notte la diva si è recata di soppiatto assieme al suo team sulla Hollywood Hill per "decorare" la celebre scritta in collina con una catena di reggiseni intrecciati fra loro arrampicandosi persino sulle lettere.

