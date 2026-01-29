Elon Musk ha creato una finta immagine di Sydney Sweeney con l'intelligenza artificiale di X, chiamata Grok. L’ha usata per dimostrare che i video generati dal sistema ora possono durare fino a 10 secondi. La mossa arriva dopo le critiche rivolte all'attrice sul suo aspetto. Musk ha spiegato che l’immagine è solo un esempio tecnico, senza secondi fini, e che l’obiettivo è mostrare i progressi della piattaforma.

Il magnate e proprietario di X ha usato il sistema di intelligenza artificiale della piattaforma, Grok, per ricreare l'attrice e annunciare che i suoi video possono durare anche fino a 10 secondi Elon Musk ha usato l'immagine di Sydney Sweeney al solo scopo di mostrare ai suoi utenti i progressi del sistema di intelligenza artificiale di X. Il fondatore di Tesla ha condiviso un video generato dall'intelligenza artificiale con una finta Sweeney per dimostrare le capacità di Grok Imagine di xAI, la funzione di conversione da testo a video sulla piattaforma precedentemente nota come Twitter. "I video Grok ora durano 10 secondi e l'audio è notevolmente migliorato", ha scritto Musk sul suo account ufficiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elon Musk ricrea una finta Sydney Sweeney con l'IA dopo le critiche al corpo dell'attrice

