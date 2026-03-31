La terza stagione di Euphoria uscirà a breve, e la HBO ha pubblicato un nuovo trailer che mostra scene con Zendaya, Sharon Stone, Sydney Sweeney e Jacob Elordi. La data di uscita è ancora da annunciare, ma l'anteprima è disponibile online. La serie televisiva, basata su un gruppo di giovani, si prepara a tornare sugli schermi.

Manca pochissimo al debutto della terza stagione di Euphoria, e la Hbo ha deciso di regalare un’altra anteprima ai fan con un nuovo trailer. Il nuovo trailer di Euphoria 3. La serie con Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi segue un gruppo di giovani adulti alle prese con sesso, droga, amore, amicizia e traumi, e il nuovo trailer li mostra ormai adulti, lontani dalle aule scolastiche. GUARDA LE FOTO Euphoria makeup: le foto dei beauty look più belli della serie. La storia riprende cinque anni dopo l’ultimo episodio e promette ancora più drammi, tra droga e tradimenti. Nel primo trailer, uscito a gennaio, Rue, interpretata da Zendaya, si ritrova nei guai con Laurie, la famigerata spacciatrice della stagione precedente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Euphoria 3, sai quando esce? Intanto ecco Zendaya, Sharon Stone, Sydney Sweeney e Jacob Elordi nell'ultimo trailer

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