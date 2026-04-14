Arriva su HBO Max, Sky e NOW la terza e ultima stagione di Euphoria, la serie teen che ha riscosso grande successo. Tra i protagonisti ci sono Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney. Questa stagione è stata annunciata come la più controversa mai realizzata. La serie segue le vicende di un gruppo di giovani alle prese con emozioni intense e sfide personali. La trasmissione si concentra su temi complessi, affrontando il percorso di crescita dei personaggi.

Sarà la prima stagione dopo la tragica morte di Angus Cloud, stroncato a soli 25 anni da un overdose e volto dello spacciatore Fezco, e dopo la drammatica perdita di Eric Dane, scomparso lo scorso febbraio dopo una lunga battaglia contro la SLA, ma ancora presente nello show. L’ultimo atto dell’iconico teen drama avrà diverse new entry. Tra loro anche Sharon Stone, la popstar Rosalía, Eli Roth e Natasha Lyonne. Diretto, creato e prodotto da Sam Levinson, in collaborazione con A24, l’audace e rivoluzionario show ha conquistato in sole due stagioni ben 9 Emmy su 25 nomination. Ecco, 10 cose da sapere su Euphoria 3: dai costumi nuovi di zecca a chi non tornerà, fino alla colonna sonora di lusso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Euphoria 3, 10 curiosità sull’ultima stagione della serie

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Il più grande problema della prima puntata della terza stagione di Euphoria è che non sembra nemmeno Euphoria. Mi spiego. I personaggi sono cresciuti, e va bene. Sono passati gli anni, è passato il tempo, tutti hanno trovato una nuova strada: va bene anch facebook

Il più grande problema della prima puntata della terza stagione di Euphoria è che non sembra nemmeno Euphoria. Mi spiego. I personaggi sono cresciuti, e va bene. Sono passati gli anni, è passato il tempo, tutti hanno trovato una nuova strada: va bene anch x.com