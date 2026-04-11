Pavlovic top in Serie A Fagioli erede di Calhanoglu? Le 10 teorie sull’ultima giornata
Nell'ultima giornata di Serie A, la 31ª, si sono susseguite diverse ipotesi e analisi tra esperti e appassionati. Tra i protagonisti, spicca il difensore che si distingue per prestazioni e contributi in campo. La trasmissione di 'La Gazzetta dello Sport' ha presentato dieci teorie che cercano di spiegare gli sviluppi più rilevanti, con particolare attenzione alle potenziali promesse e ai ruoli emergenti in questa fase della stagione.
Nell'ultima puntata di 'Tutti Teorici' de 'La Gazzetta dello Sport' ecco 10 teorie sulla 31^ giornata di Serie A: c'è Strahinja Pavlovic Nell'ultima puntata di 'Tutti Teorici', format de 'La Gazzetta dello Sport', ecco 10 teorie sulla 31^ giornata di Serie A. Dall'ipotesi di Nicolò Fagioli della Fiorentina come sostituto di Hakan Çalhanoglu all'Inter all'ascesa di Strahinja Pavlovic come uno dei migliori difensori del campionato sotto la guida di Massimiliano Allegri. Guarda il video 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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