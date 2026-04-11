Pavlovic top in Serie A Fagioli erede di Calhanoglu? Le 10 teorie sull’ultima giornata

Nell'ultima giornata di Serie A, la 31ª, si sono susseguite diverse ipotesi e analisi tra esperti e appassionati. Tra i protagonisti, spicca il difensore che si distingue per prestazioni e contributi in campo. La trasmissione di 'La Gazzetta dello Sport' ha presentato dieci teorie che cercano di spiegare gli sviluppi più rilevanti, con particolare attenzione alle potenziali promesse e ai ruoli emergenti in questa fase della stagione.