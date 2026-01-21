Francesco De Gregori da venerdì 23 gennaio il tour dedicato all’album Rimmel prosegue nei club di tutta Italia

Dal 23 gennaio, Francesco De Gregori riprende il suo tour dedicato all’album “Rimmel”, portando dal vivo le canzoni di uno dei suoi lavori più significativi. Dopo le date estive e i concerti nei principali teatri e palasport, l’artista si esibirà nei club italiani nei mesi di gennaio e febbraio 2026, offrendo un’occasione per ascoltare dal vivo un capolavoro della musica italiana.

Un’occasione unica per riascoltare live un album che ha segnato la storia della musica. Dopo il successo delle date estive, che si sono concluse all’Arena di Verona, dei concerti nei teatri italiani e nei palasport di Milano e Roma, FRANCESCO DE GREGORI prosegue il tour dedicato all’album “Rimmel” nei club italiani a gennaio e febbraio 2026. “ Rimmel ”, pubblicato 50 anni fa, nel 1975, è divenuto una pietra miliare della musica italiana, con brani indimenticabili come “ Pablo ”, “ Buonanotte Fiorellino ” e la stessa “ Rimmel ”. L’album viene riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori sempre diversi, rendendo ogni appuntamento unico. 🔗 Leggi su Parlami.eu

