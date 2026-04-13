L' origine dell' Etna potrebbe essere unica al mondo

L’Etna si è formato circa 500.000 anni fa e si presenta come uno dei vulcani più attivi al mondo, con eruzioni frequenti durante l’anno. La sua origine potrebbe essere unica, con un meccanismo simile a quello dei piccoli vulcani sottomarini, ma coinvolgendo un sistema più grande. Attualmente, il vulcano raggiunge un’altezza superiore ai 3.000 metri sul livello del mare.

. Il meccanismo è simile a quello che genera i piccoli vulcani sottomarini, ma interessa un grande sistema la cui attività è iniziata circa 500mila anni fa, tanto che ora il vulcano, eruttando più volte l'anno, svetta oltre 3mila metri sul livello.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Gattuso non farà esperimenti ai play-off, l’unica novità nelle convocazioni potrebbe essere PalestraSportmediaset anticipa quello che potrebbe essere l'undici titolare: Donnarumma; Mancini, Bastoni e Calafiori.

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