L’Union Berlino ha annunciato la nomina di Marie-Louise Eta come nuova allenatrice, diventando la prima donna a ricoprire questa posizione nella storia della Bundesliga. La scelta arriva in seguito all’esonero dell’allenatore precedente. La decisione del club rappresenta un momento importante per il calcio tedesco, segnando un cambiamento significativo nel panorama della massima divisione nazionale.

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© Calcionews24.com - Union Berlino, è storia! Ecco Marie-Louise Eta: è la prima allenatrice di sempre in Bundesliga! La decisione

Pronostico Union Berlino-Borussia Dortmund: la testa è all’InterUnion Berlino-Borussia Dortmund è una partita valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili...

È sempre mezzogiorno, la decisione Rai: “Chiude prima, chi arriva al posto di Antonella Clerici”Con l’arrivo ormai imminente del mese di aprile, iniziano a delinearsi sempre più chiaramente le strategie televisive per la stagione estiva.