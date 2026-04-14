Questa sera, martedì 14 aprile 2026, alle ore 20 si svolge l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti saranno annunciati subito dopo il sorteggio, che si tiene presso la sala dedicata all’interno di un centro di raccolta. I partecipanti attendono di conoscere i numeri estratti e se tra questi ci sono le combinazioni fortunate per eventuali premi. L’estrazione è trasmessa in diretta su alcuni canali televisivi e online.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, martedì 14 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 14 aprile, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di martedì 14 aprile 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 14 aprile 2026: i numeri vincenti

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 03/03/2026

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, martedì 14 aprile 2026: estrazione e numeri vincentiMilano, 14 aprile 2026 – Poco, pochissimo meno di 150 milioni di euro – esattamente 149 milioni e 200mila euro – è quanto vale azzeccare la sestina...

SuperEnalotto, estrazione di oggi martedì 14 aprile: numeri vincenti, quote e jackpotGrande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 14 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo che sfiora i 150 milioni di euro.

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 11 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 11 aprile 2026; Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, sabato 11 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e le quote; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, martedì 14 aprile 2026: estrazione e numeri vincentiQuesta sera in palio 149 milioni e 200mila euro per chi indovina la sestina. Segui in diretta, dalle ore 20, l’estrazione e scopri se sei tu il fortunato che si porta a casa il montepremi più alto del ... ilgiorno.it

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 14 aprile: risultatiPrimo appuntamento della settimana con la fortuna per tutti gli amanti del gioco del Lotto e Superenalotto. A partire dalle ore 20 ci sarà l’estrazione dei numeri vincenti che seguiremo in diretta. money.it

SuperEnalotto, centrato un “5” a Sciacca Nell’estrazione di venerdì a Sciacca, in provincia di Agrigento, centrato un “5” da 4.121,31 euro... - facebook.com facebook