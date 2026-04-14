SuperEnalotto estrazione di oggi martedì 14 aprile | numeri vincenti quote e jackpot

Oggi, martedì 14 aprile 2026, si tiene l’estrazione del SuperEnalotto, con un jackpot che si avvicina ai 150 milioni di euro, il più alto al mondo. I numeri vincenti saranno annunciati poco dopo l’estrazione, che si svolge nel consueto orario. Le quote di gioco e i premi assegnati vengono aggiornati in tempo reale sul sito ufficiale e nei punti vendita autorizzati.

Grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 14 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo che sfiora i 150 milioni di euro. Per il concorso n. 60, infatti, il SuperEnalotto mette in palio 149,2 milioni di euro per la sola sestina vincente e un montepremi complessivo di.🔗 Leggi su Livornotoday.it SuperEnalotto - Estrazione e risultati 17/02/2026 SuperEnalotto, estrazione di oggi giovedì 9 aprile: numeri vincenti, quote e jackpotGrande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 9 aprile 2026, con il montepremi più alto al mondo. SuperEnalotto, estrazione di oggi sabato 11 aprile: numeri vincenti, quote e jackpotGrande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di sabato 11 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo.