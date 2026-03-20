Impegno casalingo per la Tucson Angel Manfredonia
La squadra Tucson Angel Manfredonia si prepara alla partita casalinga della 22ª giornata del campionato DR1 Girone A. L'incontro si svolgerà al PalaDante di Manfredonia e vedrà affrontarsi le squadre del girone. La partita rappresenta un momento importante per la squadra di casa, che cerca di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.
GAMEDAY – 22ª GIORNATA DR1 GIRONE A PalaDante – Manfredonia 22.03.26 Ore 18:30 TUCSON ANGEL Manfredonia vs PIELLE Matera Ultima di regular season e secondo posto già in tasca Ma vietato abbassare la guardia: occhi puntati sul Girone B per scoprire chi sarà l’avversaria ai playoff! Di fronte. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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