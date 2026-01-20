Salerno tentano di rubare un’auto in centro | due persone arrestate dalla Polizia

Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Salerno nel centro cittadino, in seguito a un tentativo di furto di un’auto. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare l’azione criminale e di garantire la sicurezza nella zona centrale. L’episodio evidenzia l’efficacia delle attività di controllo e prevenzione condotte dalle forze dell’ordine sul territorio.

Intervento della Polizia di Stato in pieno centro a Salerno, dove nei giorni scorsi è stato sventato il furto di un'autovettura. Due persone sono state fermate e arrestate con l'accusa di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero stati sorpresi mentre cercavano di impossessarsi del veicolo in una strada centrale della città. L'auto risultava già oggetto di manomissione: una portiera era stata infatti forzata nel tentativo di accedere all'abitacolo. La fuga e il ritrovamento degli arnesi. Alla vista degli agenti, i sospettati avrebbero tentato di allontanarsi, opponendo resistenza durante le fasi del controllo.

