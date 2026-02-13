Scontro tra due auto nel centro abitato | una si ribalta soccorsi due feriti

Due auto si sono scontrate nel quartiere Bozzano di Brindisi, causando il ribaltamento di una vettura e il ferimento di due persone. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, quando un’auto Lancia Y e un’altra vettura si sono urtate violentemente, provocando danni e panico tra i passanti. Un’auto si è capovolta su strada, mentre i soccorritori sono intervenuti immediatamente per aiutare i feriti.

Incidente nel primo pomeriggio nel quartiere Bozzano di Brindisi. Intervento di vigili del fuoco, forze dell'ordine e 118 BRINDISI - Un incidente stradale è avvenuto il quartiere Bozzano di Brindisi nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, quando due auto, tra cui una Lancia Y, si sono scontrate con violenza. L'impatto ha causato il ribaltamento di una delle vetture coinvolte e il ferimento di due persone. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 per prestare le prime cure agli occupanti dei veicoli. Presente anche una squadra del comando dei vigili del fuoco di Brindisi, che ha provveduto a mettere in sicurezza le auto e l'intera area interessata dal sinistro.