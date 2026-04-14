Esperienze DM – Terza stagione all' Area Exp di Cerea
A Cerea torna uno degli appuntamenti di intrattenimento che negli ultimi anni ha registrato una risposta costante da parte del pubblico. Il 25 aprile 2026, a partire dalle ore 21, l’Area Exp ospiterà la terza stagione di “Esperienze D.M.”, format che nelle edizioni precedenti ha collezionato una.🔗 Leggi su Veronasera.it
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