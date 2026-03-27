Orologeria appuntamento all' Area Exp di Cerea con Orologiko Mania

All'Area Exp di Cerea si terrà la prima edizione di Orologiko Mania, un evento dedicato al settore dell'orologeria. La manifestazione si rivolge agli appassionati di orologi e si svolgerà in una giornata specifica, coinvolgendo espositori e marchi del settore. L'evento vuole riunire gli appassionati e offrire loro l'opportunità di vedere da vicino modelli e novità nel campo degli orologi.

Per gli appassionati delle lancette, arriva all’Area Exp di Cerea la prima edizione di Orologiko Mania, l’evento interamente dedicato al mondo dell’orologeria.Un’occasione unica per scoprire i migliori brand nazionali, scambiare pezzi da collezione o semplicemente condividere la propria passione. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Orologeria, appuntamento all'Area Exp di Cerea con Orologiko Mania Articoli correlati Leggi anche: Curcuma, che mania. La spezia «trendy» con gusto piccante da usare con misura Con Kimi è subito F1 maniaDopo due decenni, il Bel Paese torna sul gradino più alto del podio in un circuito di Formula 1. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Orologeria appuntamento all'Area Exp di... Discussioni sull' argomento AREA EXP RIPARTE DAL TEMPO: OROLOGIKO MANIA SBARCA A CEREA ED È GIÀ LA FIERA DEL RILANCIO; Cerea ospita Orologiko Mania: la fiera dell’orologeria tra vintage e novità 2026. All'Area Exp di Cerea appuntamento con Pianura GolosaUn appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e delle tradizioni locali: torna anche quest’anno all'Area Exp di Cerea Pianura Golosa, la manifestazione enogastronomica dedicata ai ... veronasera.it Arriva un mito. Oggi all'Area Exp di Cerea nel Veronese. ZiggyArriva un mito. Oggi all'Area Exp di Cerea nel Veronese. Ziggy Marley, l'eredità vivente di Bob, l'icona mondiale del reggae, dopo una lunga assenza dal nostro Paese ha finalmente annunciato il suo ... ilgazzettino.it Gli agricoltori presenti nella Sala dell’Area Exp di Cerea ieri sera hanno tirato un sospiro di sollievo sapendo che gli aiuti europei destinati all’agricoltura non saranno più dirottati in un Fondo unico che avrebbe sicuramente disperso risorse fondamentali per la - facebook.com facebook