Cara Rosa | al teatro Libero lo spettacolo omaggio alla cantante che ha raccontato la Sicilia

Rosa Balistreri non è stata soltanto una cantante, ma una voce ruvida e potente che ha saputo dare forma al dolore trasformandolo in denuncia e consapevolezza. Una voce capace di raccontare la Sicilia degli ultimi, delle ferite e della resistenza.Cara Rosa rende omaggio alla sua figura di donna.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: "Sì, l’ammore no": al teatro Libero anatomia lo spettacolo che s'interroga sul sentimento più raccontato di tutti

Leggi anche: Al Teatro Apparte un omaggio alla voce ribelle della Sicilia: Rosa Balistreri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Tanti auguri, cara! Una rosa speciale, per una donna speciale! - facebook.com facebook