Lo spettacolo Argo al Teatro Biondo | Letizia Russo mette in scena l’esodo istriano
Dal 21 al 25 gennaio, il Teatro Biondo di Palermo ospita
Il dramma dell’esodo istriano raccontato da Letizia Russo nello spettacolo "Argo", tratto dal romanzo autobiografico di Maria Grazie Ciani, in scena al Teatro Biondo di Palermo dal 21 al 25 gennaio.Un esilio che diventa metafora della vita stessa: la scrittrice e traduttrice, che ha vissuto da.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Va in scena alla Sala Mercato “Argo”, un toccante confronto tra generazioni sul tema dell'identità; Argo; Pillole di Referendum; Argo 54, il maxiyacht di 54 metri, entra nella fase decisiva di completamento.
Fino all'11 gennaio, va in scena lo spettacolo ARGO presso il Teatro Gobetti di Torino. Grazie alla promozione del Teatro Stabile Torino è riservato un ingresso ridotto a 10 € per gli esuli istriani fiumani e dalmati. Non perdete questa occasione! @follower - facebook.com facebook
