esce da scuola e muore a 12 anni schiacciata da un albero caduto

Una ragazza di 12 anni ha perso la vita a Bisceglie dopo essere stata schiacciata da un albero caduto mentre usciva da scuola. A Taranto, un uomo di 38 anni è stato ucciso da un palo della luce caduto, mentre a Margherita di Savoia un operaio è rimasto ferito a causa della caduta di cassoni carichi di frutta. Sono state segnalate altre situazioni di incidenti sul lavoro e incidenti stradali nelle ultime ore.

Una ragazzina di 12 anni morta schiacciata da un albero a Bisceglie, un elettricista 38enne ucciso da un palo della luce a Taranto, un altro operaio ferito dalla caduta di cassoni carichi di frutta a Margherita di Savoia. Sono le vittime del vento che dalla notte scorsa sta sferzando la Puglia e causando vittime nella regione, oltre a disagi per voli dirottati e il campus universitario evacuato a Bari. Si chiamava Alicia Amoruso (foto) la studentessa che è rimasta intrappolata sotto un grosso pino. La tragedia mentre stava tornando da scuola, si trovava in una zona periferica della città nel Barese. La corsa in ospedale con gli operatori del 118 è stata inutile: la piccola è morta in ambulanza per un politrauma da schiacciamento.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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14 aprile 2000, esce uno di quei film che segnano la mia vita da spettatrice. Perché dopo aver visto American Psycho, per la regia di Mary Harron, non riesco più a dimenticare il mio primo “incontro” con Christian Bale. E a prescindere dal ruolo, m’inquieta. No facebook

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