Prove INVALSI 2026 | l’Associazione Italiana Dislessia pubblica una guida con FAQ dedicate agli studenti con DSA per garantire pari opportunità durante le verifiche nazionali

L'Associazione Italiana Dislessia ha messo a punto una guida con domande frequenti per aiutare gli studenti con DSA durante le prove INVALSI. La guida arriva in un momento in cui le verifiche nazionali stanno per iniziare, a fine marzo, e coinvolgeranno centinaia di migliaia di ragazzi in tutta Italia. L’obiettivo è garantire pari opportunità e sostenere gli studenti con bisogni educativi speciali durante le prove.

L'Associazione Italiana Dislessia ha presentato per la prima volta una guida operativa dedicata alle prove INVALSI, che prenderanno il via a fine marzo coinvolgendo centinaia di migliaia di studenti su tutto il territorio nazionale.

