Erostrato | al Teatro Mascheranova debutta il monologo ispirato a Sartre
Sabato 18 e domenica 19 aprile il Teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano ospita "Erostrato", monologo con Sergio Del Prete basato sul racconto "Il muro" di Jean-Paul Sartre. La produzione, a cura della compagnia Le Streghe del Palco, esplora in chiave odierna i temi dell'esistenzialismo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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