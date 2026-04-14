Erostrato | al Teatro Mascheranova debutta il monologo ispirato a Sartre

Da salernotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 e domenica 19 aprile il Teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano ospita "Erostrato", monologo con Sergio Del Prete basato sul racconto "Il muro" di Jean-Paul Sartre. La produzione, a cura della compagnia Le Streghe del Palco, esplora in chiave odierna i temi dell'esistenzialismo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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