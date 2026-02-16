Io sono verticale con Francesca Astrei in scena al Teatro Mascheranova

La fresca vincitrice del Premio Ubu come miglior AttricePerformer Under35, Francesca Astrei, torna al Teatro Mascheranova con il suo nuovo lavoro “Io sono verticale”.Con delicatezza ed ironia, Astrei tratta la crisi depressiva attraverso la metafora di Lazzaro, personaggio della tradizione cristiana. La condizione del personaggio del Vangelo fornisce un immaginario metaforico riconoscibile ed efficace per la condizione di chiusura ed inazione tipica di chi è sopraffatto dalla richiesta di presenza sempre più pressante nella società contemporanea. L’interprete passa da un registro poetico-drammatico a quello ironico-grottesco con grande maestria regalando una performance completa e profonda.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La giovane attrice Francesca Astrei, vincitrice del Premio Ubu 2025, porta in scena il suo nuovo spettacolo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: 'Io sono verticale': la premio ubu Francesca Astrei al Teatro Nuovo; Francesca Astrei al Teatro Nuovo di Pisa: il Premio Ubu 2025 in scena con 'Io sono verticale'; Eventi 11 febbraio a Bologna e dintorni: tributo a Michael Jackson al Duse; In Via Don Falaschi uno spazio per sport, gioco e benessere all’aria aperta.

Io sono verticale con Francesca Astrei in scena al Teatro MascheranovaLa fresca vincitrice del Premio Ubu come miglior Attrice/Performer Under35, Francesca Astrei, torna al Teatro Mascheranova con il suo nuovo lavoro Io sono verticale.Con delicatezza ed ironia, Astrei ... salernotoday.it

Teatro e ironia: Francesca Astrei in scena con Io sono verticale a Scenari pagani 28La scena si anima di figure e situazioni che oscillano tra comicità e introspezione, conducendo lo spettatore in un viaggio emotivo sorprendente. agro24.it

Rassegna stampa A domani Teatro Auditorium "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" Francesca Astrei, io sono verticale Grazie a agro24.it - facebook.com facebook