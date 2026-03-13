Performance e narrazione teatrale | Vita di San Genesio al Teatro Mascheranova

Sabato 14 e domenica 15 marzo al Teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano va in scena

Appuntamento con "Vita di San Genesio", lo spettacolo teatrale che andrà in scena sabato 14 e domenica 15 marzo al Teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano. La rappresentazione teatrale, con testo e regia curati da Alessandro Paschitto, porta sul palco gli attori Mattia Lauro, Raimonda Maraviglia e Francesco Roccasecca. Si tratta di un progetto del gruppo ctrlaltcanc, realizzato con la produzione del Teatro di Napoli - Teatro Nazionale. La struttura dell'opera si basa sull'alternanza tra la recitazione di una storia e l'interazione con il pubblico presente in sala. La messa in scena accosta gli elementi del rito teatrale antico a riferimenti della cultura popolare e televisiva del passato recente, costruendo una performance che scompone le regole della narrazione teatrale convenzionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

