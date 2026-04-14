Erogazione dell' acqua in ripresa primi prelievi della Asl per le analisi | Risultati entro 48 ore

Dopo il maxi intervento sulla condotta “Giardino”, l’erogazione dell’acqua sta riprendendo nei comuni coinvolti. Sono iniziati i primi campionamenti effettuati dalla Asl per verificare la qualità dell’acqua, con i risultati attesi entro 48 ore. La sospensione del servizio aveva interessato 19 centri abruzzesi e più di 250mila abitanti, ma ora si registra una progressiva ripresa del normale approvvigionamento.

Sono iniziati i campionamenti dell’acqua nei primi comuni in cui l’erogazione sta tornando alla normalità dopo il maxi intervento dell’Aca sulla condotta “Giardino”, che ha comportato la sospensione del servizio in 19 centri abruzzesi per oltre 250mila persone.A comunicarlo è la Asl di Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Erogazione idrica in ripresa, l'avviso della Asl: "L'acqua sta gradualmente tornando, ma non è ancora potabile"L’acqua sta progressivamente tornando nelle case dopo il maxi intervento sulla condotta “Giardino”, ma resta il divieto di utilizzo per fini...

Preganziol, interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile per lavori alla rete idricaMercoledì 18 febbraio 2026, il territorio del Comune di Preganziol sarà interessato da possibili interruzioni o riduzioni della pressione dell’acqua...

Temi più discussi: Niente uso dell'acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile: tutte le misure e le zone della città che rimarranno a secco; Sospensione erogazione acqua, scendono a 19 i comuni coinvolti; Abruzzo: maxi stop dell’acqua per circa 250.000 persone; Si è concluso con successo il maxi intervento Aca, già iniziate le operazioni di reimmissione dell'acqua: gli aggiornamenti.

Abruzzo: maxi stop dell’acqua per circa 250.000 personeDomani e dopodomani, 13 e 14 aprile, nell’area tra Chieti e Pescara maxi stop all'erogazione dell’acqua, i cittadini e i Comuni sono pronti ... rete8.it

Lavori su rete idrica, Asl 'l'acqua sta tornando, ma non è ancora potabile'A seguito dei lavori sull'adduttrice Giardino da parte di Aca e della conseguente interruzione dell'erogazione idrica in diversi Comuni della provincia di Pescara, in alcune zone l'erogazione sta pr ... ansa.it

AGGIORNAMENTO Erogazione idrica in ripresa, l'avviso della Asl: "L'acqua sta gradualmente tornando, ma non è ancora potabile" I dettagli: https://cityne.ws/YUT29 - facebook.com facebook

Nelle giornate del 22/23 aprile 2026 l’erogazione dei servizi consolari sarà sospesa per attività di aggiornamento dei sistemi informatici a livello centrale. Negli stessi giorni inoltre non sarà possibile accedere al portale anagrafico FAST-IT. x.com