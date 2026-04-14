Era il primo giorno di ritorno alle lezioni in presenza dopo quaranta giorni di guerra di Israele contro l' Iran

Da iodonna.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo giorno di ripresa delle lezioni in presenza dopo quarantacinque giorni di conflitto tra Israele e Iran è stato segnato da un intervento delle forze israeliane in Cisgiordania. Secondo le fonti, i soldati israeliani hanno lanciato gas lacrimogeni durante un'operazione nella regione, causando l'evacuazione di alcuni studenti e insegnanti. La situazione ha portato a tensioni tra le autorità e le comunità locali, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

U mm al-Khair (Cisgiordania), 13 apr. (askanews) – Soldati israeliani hanno lanciato gas lacrimogeni contro bambini palestinesi nel primo giorno di ritorno alle lezioni in presenza dopo quaranta giorni di guerra di Israele contro l’Iran, impedendo, insieme ai coloni, a decine di studenti del villaggio occupato di Umm al-Khair, vicino a Hebron, di raggiungere la scuola. È quanto hanno riferito all’Afp funzionari scolastici locali e residenti, denunciando che una cinquantina di bambini non possono ancora frequentare le lezioni poiché la strada principale rimane chiusa. Leggi anche › Che cosa significa “scuola” a Gaza, in Ucraina, nelle nostre periferie difficili? Tre testimonianze Per i bambini palestinesi doveva essere il ritorno a scuola.🔗 Leggi su Iodonna.it

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