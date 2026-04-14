Era il primo giorno di ritorno alle lezioni in presenza dopo quaranta giorni di guerra di Israele contro l' Iran

Il primo giorno di ripresa delle lezioni in presenza dopo quarantacinque giorni di conflitto tra Israele e Iran è stato segnato da un intervento delle forze israeliane in Cisgiordania. Secondo le fonti, i soldati israeliani hanno lanciato gas lacrimogeni durante un'operazione nella regione, causando l'evacuazione di alcuni studenti e insegnanti. La situazione ha portato a tensioni tra le autorità e le comunità locali, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

U mm al-Khair (Cisgiordania), 13 apr. (askanews) – Soldati israeliani hanno lanciato gas lacrimogeni contro bambini palestinesi nel primo giorno di ritorno alle lezioni in presenza dopo quaranta giorni di guerra di Israele contro l’Iran, impedendo, insieme ai coloni, a decine di studenti del villaggio occupato di Umm al-Khair, vicino a Hebron, di raggiungere la scuola. È quanto hanno riferito all’Afp funzionari scolastici locali e residenti, denunciando che una cinquantina di bambini non possono ancora frequentare le lezioni poiché la strada principale rimane chiusa. Leggi anche › Che cosa significa “scuola” a Gaza, in Ucraina, nelle nostre periferie difficili? Tre testimonianze Per i bambini palestinesi doveva essere il ritorno a scuola.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Era il primo giorno di ritorno alle lezioni in presenza dopo quaranta giorni di guerra di Israele contro l'Iran L'isola dell'Iran intatta dopo 12 giorni di guerra: perché Usa e Israele non toccano il cuore petroliferoL'isola iraniana di Kharg, nel Golfo Persico, rappresenta il cuore dell'industria petrolifera di Teheran ed è uno dei bersagli economici più... Nuova arma Usa contro una scuola nel primo giorno di guerra in IranNel primo giorno della guerra con l’Iran, un’arma con caratteristiche riconducibili a un missile balistico di nuova produzione statunitense è stata... Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste Alta tensione a Hormuz. Non regge il blocco imposto dagli Stati Uniti. La petroliera Rich Starry, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha completato l'attraversamento dello Stretto come risulta dai dati di tracciamento navale dai siti MarineTraffic e Vess - facebook.com facebook Consigliera FdI aggredita per strada, era intervenuta per un uomo che svuotava i bidoni dei rifiuti x.com