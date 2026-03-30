Nel primo giorno di combattimenti tra Stati Uniti e Iran, è stato segnalato l’uso di un’arma con caratteristiche riconducibili a un missile, indirizzata verso una struttura scolastica. Le autorità locali hanno confermato il danno a edifici e la presenza di feriti tra i civili. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulla provenienza dell’arma o sulle modalità di attacco.

Nel primo giorno della guerra con l’Iran, un’arma con caratteristiche riconducibili a un missile balistico di nuova produzione statunitense è stata utilizzata in un attacco che ha colpito una palestra e una scuola elementare adiacente vicino a una struttura militare nel sud del Paese, secondo esperti di armamenti e un’analisi visiva del New York Times. Funzionari locali citati dai media iraniani hanno riferito che questo attacco e altri nelle vicinanze, nella città di Lamerd, hanno causato almeno 21 morti. L’attacco del 28 febbraio è avvenuto lo stesso giorno in cui un missile da crociera Tomahawk statunitense ha colpito una scuola nella città di Minab, a diverse centinaia di chilometri di distanza, causando 175 vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuova arma Usa contro una scuola nel primo giorno di guerra in Iran

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