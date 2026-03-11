L' isola dell' Iran intatta dopo 12 giorni di guerra | perché Usa e Israele non toccano il cuore petrolifero

Dopo dodici giorni di scontri, l’isola di Kharg, nel Golfo Persico, rimane intatta. Questa isola iraniana, che svolge un ruolo chiave nell’estrazione e nel trasporto di petrolio, non è stata colpita da attacchi diretti di Stati Uniti o Israele. Kharg rappresenta un punto strategico per l’economia di Teheran, e finora è rimasta fuori dal mirino dei combattimenti.

L'isola iraniana di Kharg, nel Golfo Persico, rappresenta il cuore dell'industria petrolifera di Teheran ed è uno dei bersagli economici più sensibili del conflitto in corso. Il terminale è attraversato da oltre il 90% delle esportazioni di greggio dell'Iran, ma l'infrastruttura è finora rimasta intatta dopo i 12 giorni di bombardamenti da parte di Stati Uniti e Israele. Secondo analisti citati dal Guardian, un attacco a Kharg potrebbe provocare un'impennata dei prezzi del petrolio e destabilizzare ulteriormente i mercati energetici globali. Situata a circa 55 chilometri dal porto di Bushehr e circondata da acque particolarmente profonde, l'isola si estende per soli otto chilometri ma ospita la principale piattaforma di esportazione del greggio iraniano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

