Era accusato di essersi appropriato di fondi per la Formazione | l' ex deputato Rizzotto non dovrà restituirli

La Corte dei Conti della Regione siciliana ha deciso di assolvere l'ex deputato e una sua collaboratrice dall'accusa di aver sottratto fondi destinati alla formazione. La decisione riguarda i circa 496 mila euro contestati dalla procura contabile, che aveva chiesto il risarcimento del danno. La sezione giurisdizionale ha stabilito la prescrizione del diritto al risarcimento, escludendo l'obbligo di restituzione delle somme.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha assolto Tony Rizzotto e Salvina Profita prescrivendo il diritto al risarcimento del danno di oltre 496 mila euro contestato dalla procura contabile per i fondi sulla formazione.L'ex deputato regionale, difeso dall'avvocato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Pascale contro Vannacci accusato di essersi "servito" della Lega, la risposta al vetriolo dell'eurodeputato Assolto e prescritto ex parlamentare Pino Galati (Fi), era accusato di distrazione dei fondi comunitari alla Fondazione “Calabresi nel mondo”L’ex deputato di Forza Italia Pino Galati è stato assolto nel processo sulla distrazione dei fondi comunitari ricevuti dalla fondazione “Calabresi... Argomenti più discussi: Scandalo in California, il candidato governatore dem Eric Swalwell accusato di stupro e molestie; Il demonio in casa della zia e altre storie; Omicidio, Badr dà la sua versione della lite di una violenza animalesca: Volevo uscire dal giro della droga. Mi sono solo difeso; Veneto Banca, l'ex funzionario Roberto Battagello ha truffato i suoi clienti per milioni di euro: condannato a 22 mesi. Bruno Contrada morto, chi era l'ex 007 accusato di concorso esterno in associazione mafiosaÈ morto ieri, all’età di 94 anni, Bruno Contrada. L’ex funzionario di polizia ed ex numero tre del Sisde, accusato di aver tradito i giudici del pool antimafia di Palermo con cui collaborava. E ... corriereadriatico.it Un uomo di 43 anni, originario di Giugliano, era stato inizialmente accusato e successivamente condannato a un anno e sei mesi di reclusione. Secondo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, avrebbe provocato un incendio nella propria a - facebook.com facebook “L'ordinanza non era tradotta in francese”. E lo straniero accusato di aver violentato un'anziana torna in libertà x.com