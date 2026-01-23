Pascale contro Vannacci accusato di essersi servito della Lega la risposta al vetriolo dell' eurodeputato

Uno scontro tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale riguarda le presunte modalità di rapporto tra l'eurodeputato e la Lega. Pascale aveva accusato Vannacci di aver utilizzato il partito a suo vantaggio, generando una risposta decisa da parte dell'interessato. La discussione evidenzia le tensioni politiche e le divergenze di opinione che caratterizzano il contesto attuale.

Botta e risposta tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale. L’eurodeputato ha attaccato l’attivista che l’aveva accusato di “essersi servito” della Lega di Matteo Salvini per ottenere uno spazio politico. Per l’ex generale, Pascale vuole sembrare un’analista politica ma non fa che “mostrare capacità ventriloque”. Roberto Vannacci contro Francesca Pascale Botta e risposta tra europarlamentare e attivista I precedenti e la kermesse della Lega Roberto Vannacci contro Francesca Pascale Parole al vetriolo tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale. L’attivista ha avanzato l’ipotesi che l’eurodeputato si sia servito della Lega mentre quest’ultimo ha rispedito al mittente queste accuse e schernito l’ex compagna di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Vannacci contro Francesca Pascale: “Analista politica o ventriloqua?”. Botta e risposta su Lega e SalviniSi apre un confronto tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale riguardo alle dinamiche politiche della Lega e di Matteo Salvini.

