L’ex parlamentare Pino Galati di Forza Italia è stato assolto nel processo che lo vedeva accusato di aver distratto i fondi comunitari destinati alla fondazione “Calabresi nel mondo”. La sentenza ha messo fine a un procedimento avviato diversi anni fa, e Galati ha lasciato il tribunale con un sorriso di sollievo.

L’ex deputato di Forza Italia Pino Galati è stato assolto nel processo sulla distrazione dei fondi comunitari ricevuti dalla fondazione “Calabresi nel mondo”. Lo ha stabilito il Tribunale di Catanzaro che ha accolto la tesi degli avvocati Salvatore Cerra e Francesco Gambardella, difensori dell’ex parlamentare ed ex sottosegretario il quale rispondeva di due ipotesi di peculato. Per una di queste, il Tribunale lo ha assolto con formula piena da un capo di imputazione mentre per l’altro, dopo 13 anni dai fatti, i giudici hanno dovuto dichiarare la prescrizione. Nel 2018, la vicenda aveva portato a una richiesta d’arresto avanzata dalla Procura di Catanzaro nei confronti di Pino Galati, rigettata dal gip che aveva, invece, disposto il sequestro preventivo di 200mila euro nell’ambito dell’inchiesta condotta dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assolto e prescritto ex parlamentare Pino Galati (Fi), era accusato di distrazione dei fondi comunitari alla Fondazione “Calabresi nel mondo”

Approfondimenti su Pino Galati

Nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, i giudici di Roma hanno stabilito che non c’era l’aggravante mafiosa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pino Galati

Argomenti discussi: Rigopiano, appello bis: condannati tre funzionari della Regione Abruzzo; Rigopiano, assolto l’ex sindaco di Farindola. Condannati tre funzionari della Regione, 5 prescritti; Rigopiano: tre condanne e due assoluzioni nella sentenza d'appello bis; Appello bis Rigopiano: 3 condanne, 5 assoluzioni e due prescrizioni, tensione in aula alla lettura della sentenza.

Mondo di Mezzo, uno dei filoni dell'inchiesta esclude l'aggravante mafiosa. Prescritto Buzzi, assolto FisconOltre all'assoluzione con formula piena dell'ex Pd D'Ausilio, i giudici hanno derubricato l'accusa di corruzione e chiuso i procedimenti nei confronti dell'ex ras delle cooperative e dell'ex dg Ama ... romatoday.it

Mondo di Mezzo, prescritte accuse per Buzzi, assolto D'AusilioI giudici della prima sezione penale di Roma hanno dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per Salvatore Buzzi, in uno dei filoni nati dalla maxi inchiesta Mondo di Mezzo e ch ... ansa.it

Calabresi nel mondo, l’ex deputato Pino Galati salvo per prescrizione. Assolta la collaboratrice Cairo - facebook.com facebook