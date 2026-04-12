Enzo Ambrosino il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro Gesuino Corona arrestato per omicidio

Nella notte tra venerdì e sabato, a Induno Olona, un uomo di 30 anni è stato ucciso durante una rissa. L’omicidio sarebbe stato causato da un debito di poche centinaia di euro che si trascinava da giorni, con tensioni e litigi tra le persone coinvolte. Un uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio e si trova ora in custodia.