Enzo Ambrosino il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro Gesuino Corona arrestato per omicidio
Nella notte tra venerdì e sabato, a Induno Olona, un uomo di 30 anni è stato ucciso durante una rissa. L’omicidio sarebbe stato causato da un debito di poche centinaia di euro che si trascinava da giorni, con tensioni e litigi tra le persone coinvolte. Un uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio e si trova ora in custodia.
Un debito irrisorio, poche centinaia di euro che si trascinavano da giorni tra tensioni e liti. Sarebbe questo il movente dietro l'omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso brutalmente nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona. In meno di 24 ore, i carabinieri del Nucleo Investigativo.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. C'è un arresto per l'omicidioUn debito irrisorio, poche centinaia di euro che si trascinavano da giorni tra tensioni e liti.
Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona per un debito di poche centinaia di euro: arrestato un 50enneÈ stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate e colpi di mazza sotto casa sua a Induno Olona...