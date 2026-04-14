Enrico Costa è il nuovo capogruppo FI alla Camera | Centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti

Enrico Costa è stato eletto all’unanimità come nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. La nomina è avvenuta durante una riunione del gruppo tenutasi a Palazzo Montecitorio, in cui non sono stati presentati altri candidati. Il deputato, che rappresenta il partito di centrodestra, ha dichiarato che il focus del suo gruppo sarà sulle questioni relative a libertà e diritti.

Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Come unico candidato, è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio. Prende il posto di Paolo Barelli, per cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento. Costa: "Centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti". Subito dopo essere stato eletto, Costa è intervenuto ricordando il fondatore del partito Silvio Berlusconi e ha poi ringraziato Paolo Barelli, la cui "porta è sempre rimasta aperta”, e il segretario nazionale Antonio Tajani. “Mi impegno a valorizzare le professionalità di ciascuno”, le parole di Costa che avrebbe fissato come punto fermi “ coesione e competenza”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Enrico Costa è il nuovo capogruppo FI alla Camera: "Centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti" Enrico Costa nuovo capogruppo FI alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla CameraGraded, dalle filiere circolari alla serra smart: tre nuove startup innovative per rivoluzionare l’agricoltura in Campania Paolo Angelini si insedia...