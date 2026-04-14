Enormi serbatoi di magma in Toscana la scoperta dei ricercatori

Da corrieretoscano.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricercatori hanno individuato grandi serbatoi di magma sotto la superficie toscana, a profondità che variano tra gli 8 e i 15 chilometri. La scoperta è stata resa nota attraverso studi geofisici condotti nella regione, che rivelano la presenza di queste formazioni sotterranee di notevoli dimensioni. La loro posizione e composizione rappresentano un dato importante per la comprensione della geologia locale.

FIRENZE – Enormi serbatoi di magma in Toscana  giacciono nascosti nel sottosuolo, a profondità comprese tra 8 e 15 chilometri. È quanto rivela una ricerca internazionale pubblicata su  Communications Earth & Environment, condotta dall’ Università di Ginevra  con la partecipazione dell’ Ingv, del  Cnr-Igg di Firenze  e delle Università di  Milano  e  Firenze. I corpi magmatici individuati si trovano sotto le aree geotermiche di  Larderello  e del  Monte Amiata, zone già note per la loro intensa attività termica. In termini di volume, i ricercatori li paragonano ai sistemi associati ai grandi  supervulcani  del pianeta, come  Yellowstone  negli Stati Uniti,  Toba  in Indonesia e  Taupo  in Nuova Zelanda.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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