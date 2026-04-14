Enormi serbatoi di magma in Toscana la scoperta dei ricercatori

Ricercatori hanno individuato grandi serbatoi di magma sotto la superficie toscana, a profondità che variano tra gli 8 e i 15 chilometri. La scoperta è stata resa nota attraverso studi geofisici condotti nella regione, che rivelano la presenza di queste formazioni sotterranee di notevoli dimensioni. La loro posizione e composizione rappresentano un dato importante per la comprensione della geologia locale.

FIRENZE – Enormi serbatoi di magma in Toscana giacciono nascosti nel sottosuolo, a profondità comprese tra 8 e 15 chilometri. È quanto rivela una ricerca internazionale pubblicata su Communications Earth & Environment, condotta dall’ Università di Ginevra con la partecipazione dell’ Ingv, del Cnr-Igg di Firenze e delle Università di Milano e Firenze. I corpi magmatici individuati si trovano sotto le aree geotermiche di Larderello e del Monte Amiata, zone già note per la loro intensa attività termica. In termini di volume, i ricercatori li paragonano ai sistemi associati ai grandi supervulcani del pianeta, come Yellowstone negli Stati Uniti, Toba in Indonesia e Taupo in Nuova Zelanda.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Enormi serbatoi di magma in Toscana, la scoperta dei ricercatori In Toscana individuati enormi accumuli di magma nel sottosuoloLa Toscana potrebbe nascondere nel sottosuolo grandi volumi di materiale parzialmente fuso. Leucemia, la scoperta dei ricercatori dell'Università di PerugiaL'ateneo: “Questa scoperta rappresenta un passo avanti fondamentale verso diagnosi sempre più precise e lo sviluppo di terapie mirate” Identificata...