Leucemia la scoperta dei ricercatori dell' Università di Perugia

Ricercatori dell'Università di Perugia hanno individuato una nuova forma di leucemia acuta linfoblastica T, caratterizzata da una particolare firma genetica. La scoperta riguarda un sottotipo di questa malattia, con una configurazione genetica unica, che potrebbe influenzare le diagnosi e le future strategie terapeutiche. Lo studio è stato pubblicato di recente e rappresenta un passo avanti nella comprensione di questa patologia.

L'ateneo: “Questa scoperta rappresenta un passo avanti fondamentale verso diagnosi sempre più precise e lo sviluppo di terapie mirate” Identificata una nuova forma di leucemia acuta linfoblastica T, caratterizzata da una specifica “firma genetica”. Ad annunciarlo è l'Università di Perugia. Lo studio, pubblicato sulla rivista Blood, scrive l'ateneo, “è il risultato di una collaborazione internazionale tra l'Unipg, lo St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis e tre università giapponesi”. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Perugia perde Luciano Zeetti: addio al signore dei giocattoli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Leucemia, la scoperta dei ricercatori dell'Università di Perugia Articoli correlati Parkinson e demenza a corpi di Lewy, la scoperta dei ricercatori dell'Università di PerugiaDai ricercatori dell'Unipg arriva “un innovativo contributo per la diagnosi delle malattie neurodegenerative”. “Dalla plastica un farmaco contro il Parkinson”, lo studio su Nature dei ricercatori dell’Università di EdimburgoDalle bottiglie di plastica che stanno avvelenando il nostro pianeta è possibile ottenere un farmaco utile per il trattamento del Parkinson, una...