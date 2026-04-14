Ennesimo schianto sulla Bidentina camion con gnl finisce fuori strada | conducente illeso
Un nuovo incidente si è verificato lungo la strada provinciale Bidentina, questa volta tra lunedì e martedì notte a Nespoli, nel Comune di Civitella di Romagna. Un camion che trasportava gas naturale liquefatto è finito fuori strada, ma il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte.
Ancora un incidente stradale sulla provinciale Bidentina. Il sinistro è avvenuto nel cuore della nottata tra lunedì e martedì a Nespoli, nel territorio comunale di Civitella di Romagna. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, un mezzo pesante dotato di serbatoio di gnl.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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