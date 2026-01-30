Ancora un incidente sulla Bidentina | auto esce di strada e finisce in un fosso profondo 5 metri

Questa mattina sulla strada Bidentina si è verificato un altro incidente. Un’auto è finita fuori strada e si è fermata in un fosso profondo circa cinque metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,30 tra i comuni di Galeata e Santa Sofia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle condizioni del conducente.

Ancora un incidente stradale sulla Bidentina. E' successo venerdì mattina, intorno alle 11,30, nel tratto compreso tra i comuni di Galeata e Santa Sofia, per un incidente stradale. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine (sul posto carabinieri e Polizia locale), un'auto è uscita di strada, terminando la propria corsa all'interno di un fosso profondo circa 5 metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118, che hanno provveduto a liberare il conducente dall'abitacolo, metterlo sulla barella e riportarlo sul piano stradale in sicurezza.

