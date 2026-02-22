Risparmio e soluzioni smart | arriva l' Enel Energy Bar per tagliare i costi in bolletta

Enel ha lanciato l'Energy Bar per aiutare le famiglie a ridurre i costi energetici. La nuova iniziativa si concentra su soluzioni smart e tecnologie innovative che migliorano l'efficienza domestica. Le persone possono scoprire come monitorare i consumi e risparmiare sulla bolletta grazie a strumenti pratici e facili da usare. L'obiettivo è offrire idee concrete per ottimizzare i consumi quotidiani e risparmiare energia. L'evento si rivolge a chi cerca modi semplici per rendere la casa più efficiente.

Appuntamento aperto con esperti a disposizione per analizzare i consumi e scoprire Enel Lumiè, il simulatore che "scova" gli sprechi in casa L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio alle 10 presso lo Spazio Enel Partner di Ravenna, in Via Montegrappa 49, dove sarà presente un esperto di efficienza energetica pronto a rispondere a tutte le domande dei cittadini interessati a risparmiare. In occasione di questo incontro, oltre a un caffè mattutino per tutti i partecipanti, saranno offerte informazioni per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare come ridurne la spesa, con la possibilità di ottenere consigli ad hoc personalizzati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Wi-Fi H24: Consumi Nascosti in Bolletta? Guida a Risparmio Energetico e Costi Reali per le Famiglie.Il consumo nascosto di energia del Wi-Fi acceso 24 ore al giorno ha fatto salire i costi delle famiglie. Rivoluzione led al traguardo: ultimi lavori per tagliare la bolletta energetica del 77%Meldola si prepara a rinnovare il proprio impianto di illuminazione pubblica, adottando soluzioni a LED per ridurre significativamente i consumi energetici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornata del risparmio energetico: ricerche e soluzioni per l’efficienza domestica; Risparmio energetico, Genova aderisce alla campagna M'illumino di meno 2026; Il punto sulla Smart Home con i dati del Politecnico di Milano; Gewiss rafforza l’offerta smart building puntando su ThinKnx. Riscaldare la casa con efficienza e risparmio, soluzioni smart per evitare gli sprechiPer riscaldare casa senza sprechi, l’efficienza del tuo impianto gioca un ruolo fondamentale. Un sistema ben mantenuto e regolato non solo consuma meno, ma assicura anche un calore uniforme e ... dilei.it Smart home: mercato italiano da 1 mld. Oltre 6 italiani su 10 hanno in casa dispositivi smartGuidano il mercato delle smart home le soluzioni per la sicurezza (30%), seguite da elettrodomestici connessi (20%) ... bitmat.it #ADV Enel Energia Chi lavora nella ristorazione lo sa: ci sono periodi in cui è una vera prova di resistenza. Sale piene, cucina che corre, macchinari sempre accesi — tutto deve funzionare senza intoppi. Quando il lavoro si concentra nelle ore più intense, fare - facebook.com facebook