Energia elettrica in rialzo | PUN oggi a 0,151 € kWh – 14 Aprile 2026

Da quifinanza.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia si attesta oggi, 14 aprile 2026, a 0,151 euro per kilowattora, corrispondenti a 150,62 euro per megawattora. Si tratta del Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il costo di riferimento all’ingrosso dell’energia nel paese. Questo valore riflette un aumento rispetto alle quotazioni precedenti e viene monitorato da operatori e consumatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 14 Aprile 2026, un valore di 0,151 €kWh (150,62 €MWh). Si tratta di un aumento del 6,2% rispetto a ieri e di un valore superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,128 €kWh) che a quella degli ultimi 30 giorni (0,137 €kWh). Questo trend conferma una fase di rialzo dei prezzi nel mercato libero, sebbene il valore odierno non sia vicino ai massimi del mese, ma comunque ben al di sopra dei minimi registrati nelle ultime settimane. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia elettrica segue l’andamento del PUN, a cui si aggiungono tasse, oneri di sistema e costi di commercializzazione applicati dai fornitori.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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