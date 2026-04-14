L’evento EmTech Italy 2026 si è concentrato sull’intelligenza artificiale applicata a salute, medicina e biotech. Durante la manifestazione sono stati discussi anche i temi della transizione energetica, dell’evoluzione dei sistemi sanitari e della sostenibilità. Per la prima volta, è stata presentata un’edizione dedicata a “Tech for Humanity”, con particolare attenzione alle nuove opportunità offerte dalla Quantum Era.

Transizione energetica, evoluzione dei sistemi sanitari, sostenibilità e le inedite potenzialità della Quantum Era: questi i principali temi affrontati nel debutto dell’edizione dedicata alla “Tech for Humanity”. Si è tenuta oggi la prima giornata di EmTech Italy, il format internazionale di punta di MIT Technology Review dedicato alle tecnologie emergenti. Organizzato insieme all’ Università Campus Bio-Medico di Roma e ospitato negli spazi del Cu.Bo (CUltural BOx), l’evento ha riunito esponenti di spicco del mondo scientifico, accademico, industriale e istituzionale per analizzare le grandi trasformazioni in atto dettate dall’innovazione. L’evento si è proposto come uno spazio di dialogo aperto, guidato dal paradigma della “ Tech for Humanity “.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - EmTech Italy 2026: protagonista l’intelligenza artificiale per la salute, la medicina e il biotech

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