Summit sull’intelligenza artificiale Dal mondo dello sport alla medicina Pacinotti Belmesseri protagonista

Tre importanti esperienze formative di respiro nazionale hanno visto protagonista l’ IS Pacinotti Belmesseri di Bagnone nella partecipazione al summit internazionale sull’ Intelligenza artificiale nella scuola e ai laboratori di orientamento STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto " Scuola Futura " finanziato dal PNRR, confermando l’istituto lunigianese come realtà scolastica attenta all’ innovazione, alla qualità dell’offerta formativa e alla valorizzazione dei talenti. In tutte le tre occasioni l’IS Pacinotti Belmesseri è stato rappresentato da tre delegazioni di studenti provenienti da tutte le sedi dell’istituto, ciascuna composta da due studenti e due studentesse, accompagnati da un docente referente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lezioni... Made in Italy. Il Pacinotti-Belmesseri apre al nuovo liceo e formerà imprenditoriIl nuovo Liceo del Made in Italy rappresenta un innovativo percorso di studi che integra discipline umanistiche, scientifiche ed economico-giuridiche.

