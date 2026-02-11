Malnate e Varese unite | farmaci donati per oltre 7.000€ a chi ne ha bisogno contro spreco e per assistenza sanitaria

Malnate e Varese si uniscono nel gesto di solidarietà. La Farmacia Comunale di Malnate ha donato farmaci e parafarmaci per più di 7.000 euro all’Associazione Pane di Sant’Antonio di Varese. Un aiuto concreto per chi ha bisogno, contro lo spreco e per sostenere l’assistenza sanitaria.

Malnate e Varese si uniscono in un gesto di solidarietà: la Farmacia Comunale di Malnate ha donato all'Associazione Pane di Sant'Antonio di Varese farmaci e parafarmaci per un valore di oltre 7.000 euro, in un'iniziativa che contrasta lo spreco e sostiene l'assistenza sanitaria ai più bisognosi. La consegna è avvenuta in concomitanza con l'avvio delle Giornate di Raccolta del Farmaco promosse dal Banco Farmaceutico, offrendo un contributo fondamentale alla Casa della Carità. Un'azione concreta, quella compiuta dall'azienda speciale ASPEM Malnate, che ha permesso di destinare a chi ne ha bisogno prodotti a scadenza ravvicinata che altrimenti sarebbero stati smaltiti.

