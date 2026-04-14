Emergenza idrica il sindaco di Racalmuto scrive al Governo | Subito il rifacimento della condotta Tre Sorgenti

Il sindaco di Racalmuto ha scritto una lettera ai rappresentanti del Governo nazionale e regionale per chiedere un intervento urgente riguardo alla crisi idrica che interessa la provincia di Agrigento. Nella lettera, si richiede in modo specifico il rifacimento della condotta Tre Sorgenti, considerata una soluzione prioritaria per affrontare la carenza d’acqua. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione per le difficoltà di approvvigionamento nella zona.

La crisi idrica in provincia di Agrigento torna al centro dell’attenzione istituzionale con una dura presa di posizione del sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, che ha inviato una lettera ai vertici del Governo nazionale e regionale chiedendo un intervento straordinario e immediato per il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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