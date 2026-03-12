Ventimiglia | rottura condotta emergenza idrica a Cala

A Ventimiglia, una rottura improvvisa della condotta principale ha causato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico nelle aree di Marina San Giuseppe e del porto turistico di Cala del Forte. Le autorità stanno intervenendo per riparare il danno e ripristinare il servizio. La situazione ha creato disagi tra i residenti e le attività commerciali della zona.

Una rottura improvvisa della condotta principale ha interrotto l'erogazione idrica a Ventimiglia, colpendo la zona di Marina San Giuseppe e il porto turistico di Cala del Forte. L'incidente si è verificato in piazza Costituente nel pomeriggio di giovedì 12 marzo 2026, lasciando senza acqua numerose abitazioni e attività commerciali dell'area. Il disservizio ha colpito sia i residenti che gli operatori portuali, creando disagi immediati per la popolazione locale. Quattro tecnici di Rivieracqua sono intervenuti prontamente sul posto per localizzare il guasto e avviare le operazioni di ripristino. Il consigliere comunale Gaetano Scullino ha seguito da vicino lo svolgimento dei lavori insieme agli operai incaricati.