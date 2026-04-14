Emergenza idrica | 250mila persone senza acqua tra Pescara e Chieti

Tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, circa 250.000 persone tra Pescara e Chieti si trovano senza acqua a causa di un intervento sulla rete idrica dell’area metropolitana. La sospensione del servizio riguarda un intervento strutturale di vasta portata, che sta interessando la distribuzione dell’acqua nella zona. La situazione ha portato a disagi per le utenze coinvolte, con l’erogazione sospesa nelle ore indicate.

Un massiccio intervento strutturale sulla rete idrica dell’area metropolitana pescarese sta determinando la sospensione del servizio per circa 250mila persone tra lunedì 13 e martedì 14 aprile. I lavori, gestiti dall’ACA sulla condotta Giardino, comporteranno un blocco totale dell’erogazione per due giorni, seguiti da un ulteriore periodo di quarantotto ore in cui l’acqua non potrà essere utilizzata per scopi alimentari fino alla certificazione di potabilità da parte delle autorità sanitarie. La geografia del disagio: tra interruzioni totali e limitazioni parziali. L’impatto dei cantieri si manifesta con modalità differenti a seconda della posizione geografica dei comuni coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza idrica: 250mila persone senza acqua tra Pescara e Chieti Leggi anche: Lanciano senza acqua: emergenza idrica colpisce vie chiave Emergenza acqua, patto tra Puglia e Basilicata: "Risorsa idrica è una priorità"Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di procedere a un aggiornamento dell’Accordo di Programma esistente, alla luce delle mutate condizioni... Dall’inchiesta sulle faide nelle Serre vibonesi all’emergenza idrica in Calabria: questo e molto altro nelle Breaking news delle ore 19.00 - facebook.com facebook Emergenza idrica, il bacino del Piave sta morendo di sete. Ora il deficit dell'acqua ha raggiunto l’83% x.com