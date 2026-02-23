Lanciano senza acqua | emergenza idrica colpisce vie chiave

Una rottura improvvisa sulla rete idrica ha causato la sospensione dell’erogazione nelle vie principali di Lanciano. La Sasi ha deciso di interrompere l’acqua in via per Fossacesia e via Silone, due strade molto frequentate, per eseguire lavori di riparazione urgenti. Le mancanze di acqua si sono fatte sentire fin dalle prime ore del mattino, lasciando centinaia di residenti senza fornitura. La situazione resta critica e si attende la ripresa del servizio.

Lanciano si sveglia con le valvole chiuse. La Sasi ha disposto l’interruzione idrica per via per Fossacesia e via Silone, arterie vitali della città, a causa di lavori urgenti sulla rete principale. L’intervento, iniziato all’alba, dovrebbe concludersi entro le 11:00, salvo complicazioni. Un disagio temporaneo che, però, solleva interrogativi più ampi sulla gestione delle infrastrutture idriche urbane. La comunicazione ufficiale è arrivata alle 10:45, colpendo di sorpresa molti residenti. La decisione, pur improvvisa, è stata presa per evitare rischi concreti alla popolazione e danni alle proprietà. 🔗 Leggi su Ameve.eu Frosinone, giovedì 22 gennaio stop alle lezioni in tre scuole per lavori sulla rete idrica: ecco l’elenco degli istituti coinvolti e le vie senza acquaGiovedì 22 gennaio 2026 a Frosinone alcune scuole resteranno chiuse a causa di lavori sulla rete idrica. Lavori alla rete idrica in San Giusto: diverse vie restano senz'acquaLavori alla rete idrica in San Giusto, Pisa, causano la sospensione dell’acqua in diverse vie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Dall’acqua spunta il cadavere di una donna, passanti lanciano l’allarme a Livorno: si indaga. 17 febbraio 1954. A Mussomeli (Caltanissetta), durante una manifestazione di protesta per la mancanza d'acqua, le forze dell'ordine lanciano bombe lacrimogene contro i manifestanti. Nella ressa muoiono Giuseppina Valenza di 72 anni, Onofria Pellicceri di - facebook.com facebook