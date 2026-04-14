Emergenza crack a Custonaci | il nuovo centro è bloccato senza medici

A Custonaci, il nuovo Centro di Prima Accoglienza per le dipendenze da crack non è ancora operativo a causa della mancanza di medici. La struttura, che avrebbe dovuto offrire servizi di assistenza, rimane chiusa e inattiva. La situazione limita l’accesso ai servizi di supporto per le persone che ne avrebbero bisogno nella zona. La mancanza di personale sanitario impedisce l’avvio delle attività previste dalla struttura.

A Custonaci, la gestione delle dipendenze da crack affronta un blocco operativo che rende quasi inutile l’inaugurazione del nuovo Centro di Prima Accoglienza. Nonostante la struttura sia attiva da gennaio 2026, la mancanza di organico sanitario e sociale limita drasticamente la capacità di intervento sul territorio trapanese. Il divario tra normativa regionale e operatività territoriale. La Legge Regionale numero 26 del 7 ottobre 2024 era stata concepita per fornire strumenti concreti contro l’emergenza crack, integrando prevenzione, cura e inclusione sociale attraverso il lavoro congiunto tra ASP, enti privati e terzo settore. Tuttavia, la realtà sul campo a Custonaci mostra una discrepanza profonda tra la volontà legislativa e l’effettiva erogazione dei servizi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza crack a Custonaci: il nuovo centro è bloccato senza medici L’emergenza medici di famiglia. Sempre meno dottori al lavoro e ambulatori concentrati in centroL’assessore alla Salute di Monza, Egidio Riva (foto), rompe gli indugi e interviene sulla carenza di medici di base in città. Emergenza medici di base e pediatri: cittadini senza assistenza a Sant’Angelo in FormisCresce la preoccupazione nel territorio di Capua, in particolare nella frazione di Sant’Angelo in Formis, dove i cittadini sono costretti a fare i... Si parla di: Emergenza crack, al CPA di Custonaci attivi solo 2 posti su 12; Tossicodipendenze ed emergenza crack, al CPA di Custonaci attivi solo 2 posti letto. Cimissini: Servizio che non esiste, non è tollerabile.