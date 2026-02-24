Ancora emergenza rifiuti ad Aversa strade invase da sacchetti | Ora tavolo tecnico

Aversa affronta ancora una grave emergenza rifiuti, con le strade piene di sacchetti abbandonati. La causa principale resta la sospensione temporanea della raccolta, che ha lasciato i cassonetti pieni e le strade sporche. I residenti si lamentano per l’accumulo di immondizia, mentre le autorità annunciano un tavolo tecnico per trovare una soluzione. La situazione rimane critica, senza segnali di miglioramento immediato.

Un’emergenza, quella della mancata raccolta dei rifiuti in città, che al momento non sembra avviarsi verso una soluzione. Il servizio di ritiro della nettezza urbana continua a funzionare a intermittenza, con angoli e cigli delle strade invasi dai sacchetti non raccolti, dal centro alla periferia. Dopo il consiglio comunale sull’igiene urbana del 18 febbraio, al quale parteciparono numerosi cittadini, la situazione è rimasta pressoché invariata. In quell’occasione erano assenti i dirigenti comunali e i rappresentanti di Tekra e Ri.Sam, la società subentrata attraverso un fitto di ramo d’azienda. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

