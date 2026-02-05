Viabilità Val di Sangro convocato dal Mit un tavolo di confronto urgente

Questa mattina il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato un tavolo di confronto urgente sulla viabilità della Val di Sangro. L’obiettivo è trovare soluzioni rapide alle criticità esistenti, mentre si aspetta il completamento del nuovo tracciato della fondovalle. La riunione arriva su richiesta del vicecapogruppo della Lega, per cercare di risolvere i problemi che da tempo interessano la zona.

Un tavolo di confronto urgente finalizzato a risolvere le criticità relative alla viabilità della Val di Sangro, nelle more del completamento del nuovo tracciato della fondovalle, è stato convocato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta del vicecapogruppo della Lega alla.

