Iran Confindustria | chiediamo al governo una task force di emergenza

Il rappresentante di Confindustria per l’Energia ha chiesto al governo di istituire una task force di emergenza in Iran. La richiesta arriva in risposta alle attuali criticità nel settore industriale e mira a coordinare interventi rapidi. La proposta è stata comunicata ufficialmente dal delegato del presidente degli industriali per l’Energia durante un incontro pubblico.

Con l’attacco all’Iran, “prevediamo di nuovo una elevata volatilità dei prezzi dell’energia fino a quando le tensioni non saranno rientrate”. Lo afferma il delegato del presidente di Confindustria per l’Energia, Aurelio Regina, in un’audizione sul dl bollette alla X commissione della Camera. “È fondamentale mettere al centro la competitività e la sicurezza” Ue e “il fattore energia è cruciale e, oggi più che mai, serve assicurarne gli approvvigionamenti ed evitare oneri che minano la competitività come l’Ets”, aggiunge Regina chiedendo un’approvazione in tempi brevissimi” del decreto e “un coordinamento per fronteggiare emergenze”. “Siamo eccessivamente dipendenti dal gas e dalle fonti energetiche, non c’è pericolo peggiore per le imprese dell’imprevedibilità. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

