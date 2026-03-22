Sofia Goggia, 33 anni, di Bergamo, ha conquistato la Coppa del Mondo di super-G. È la prima volta che vince questa competizione in questa specialità, dopo aver già ottenuto quattro vittorie in altre discipline. La vittoria rappresenta un traguardo importante per l'atleta italiana, che ha dominato questa stagione. La premiazione si è svolta questa mattina in segno di riconoscimento per la sua prestazione.

La sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto l’ultima gara della Coppa del Mondo di super-G che si è tenuta domenica a Lillehammer, in Norvegia, conquistando così la coppa di specialità. Per Goggia, che ha 33 anni ed è una delle sciatrici italiane più forti in attività, è la prima Coppa del Mondo di super-G, dopo le quattro di discesa libera vinte tra il 2018 e il 2023. La Coppa del Mondo è il principale circuito professionistico dello sci alpino e comprende quattro specialità: discesa libera, super-G, slalom gigante e slalom speciale. Ogni specialità ha una sua classifica, che vince chi a fine stagione è andata meglio tenendo conto di tutti i piazzamenti, e poi c’è anche la classifica generale di tutte le specialità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di super-G

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